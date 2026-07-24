Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Kind wird von Auto angefahren und leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 23.07.2026, gegen 14:50 Uhr befuhr eine 81-jährige Autofahrerin die Jostalstraße in Titisee-Neustadt und beabsichtigte, nach rechts in die Freiburger Straße in Richtung Titisee abzubiegen. Hierbei übersah sie nach derzeitigem Kenntnisstand einen 9-jährigen Jungen, welcher mit seinem Fahrrad auf dem dortigen Radweg von Titisee kommend fuhr und den Einmündungsbereich queren wollte. Die Autofahrerin erfasste das Kind, welches über die Motorhaube auf den Boden stürzte und sich hierbei leicht verletzte. Der Junge wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt, er konnte im Anschluss in die Obhut der Eltern übergeben werden.

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