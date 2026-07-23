Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Auffahrunfall mit mehreren Verletzten - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23.07.2026, ereignete sich kurz nach 8 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B34 zwischen Hauenstein und Albbruck. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 28-jähige Fahrerin eines Peugeot ein aus der Dorfstraße in die B34 in Richtung Waldshut einbiegendes Auto einfahren lassen. Dazu bremste sie fast bis zum Stillstand ab. Ein nachfolgendes Auto erkannte das Bremsmanöver und kam hinter dem Peugeot zum Stehen. Der 49- jährige Fahrer eines Kleinbusses konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das vor ihm haltende Auto auf. Dieses wurde durch die Wucht auf den wartenden Peugeot aufgeschoben. Die Peugeot- Fahrerin und ihre 31-jäjhrige Mitfahrerin, die Fahrerin des mittleren Autos, sowie eine Mitfahrerin im Kleinbus wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Kleinbusses und die sechs Kinder, die auf dem Weg in die Schule waren, bleiben unverletzt. Diese wurden an ihre Eltern übergeben. Da zu Beginn das Ausmaß des Unfalls nicht abzuschätzen war, wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften, darunter die Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst unterstützt durch angrenzende Ortsvereine, sowie einen Rettungshubschrauber, der glücklicherweise keinen Patienten transportieren musste, alarmiert. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen übernommen.

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