PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Auffahrunfall mit mehreren Verletzten - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23.07.2026, ereignete sich kurz nach 8 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B34 zwischen Hauenstein und Albbruck. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 28-jähige Fahrerin eines Peugeot ein aus der Dorfstraße in die B34 in Richtung Waldshut einbiegendes Auto einfahren lassen. Dazu bremste sie fast bis zum Stillstand ab. Ein nachfolgendes Auto erkannte das Bremsmanöver und kam hinter dem Peugeot zum Stehen. Der 49- jährige Fahrer eines Kleinbusses konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das vor ihm haltende Auto auf. Dieses wurde durch die Wucht auf den wartenden Peugeot aufgeschoben. Die Peugeot- Fahrerin und ihre 31-jäjhrige Mitfahrerin, die Fahrerin des mittleren Autos, sowie eine Mitfahrerin im Kleinbus wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Kleinbusses und die sechs Kinder, die auf dem Weg in die Schule waren, bleiben unverletzt. Diese wurden an ihre Eltern übergeben. Da zu Beginn das Ausmaß des Unfalls nicht abzuschätzen war, wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften, darunter die Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst unterstützt durch angrenzende Ortsvereine, sowie einen Rettungshubschrauber, der glücklicherweise keinen Patienten transportieren musste, alarmiert. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen übernommen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.07.2026 – 13:56

    POL-FR: Emmendingen: Brand in Wohnhaus - Ursache unklar

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 22.07.2026, gegen 16.15 Uhr, kam es in der Kollmarsreuter Straße in Emmendingen zu einem Brand in einem Wohngebäude. Durch das schnelle Einschreiten der Freiwilligen Feuerwehr Emmendingen konnte eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 100.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 13:24

    POL-FR: Rheinfelden: Flächenbrand in der Goethestraße

    Freiburg (ots) - Zu einem Flächenbrand in der Goethestraße, gegenüber des Friedhofs, rückte am Mittwoch, 22.07.2026 gegen 15.40 Uhr Polizei und Feuerwehr aus. Vor Ort konnte die Polizei, mit Hilfe von mehreren Passanten, einen möglichen Übergriff der Flammen auf einen Baum verhindern. Im weiteren Verlauf löschte die Feuerwehr Rheinfelden die letzten Flammen und Glutnester. Im Rahmen der Ermittlungen konnte eruiert ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 13:23

    POL-FR: Rheinfelden: Diebstahl von Baustelle - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch, 22.07.2026 auf Donnerstag, 23.07.2023 einen Container auf der Baustelle in der Güterstraße auf. Aus dem Container wurden diverse Gerätschaften sowie Werkzeuge entwendet. Der Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) sucht Zeugen, welche in oben genannter Nacht verdächtige Wahrnehmungen bei der Baustelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren