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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Brand in Wohnhaus - Ursache unklar

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 22.07.2026, gegen 16.15 Uhr, kam es in der Kollmarsreuter Straße in Emmendingen zu einem Brand in einem Wohngebäude.

Durch das schnelle Einschreiten der Freiwilligen Feuerwehr Emmendingen konnte eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch unbekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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