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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Auto angefahren und stark beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag, 21.07.2026, auf Mittwoch, 22.07.2026, wurde ein in der Mittleren Straße in Weil am Rhein ein Ford Kuga angefahren und nicht unerheblich beschädigt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll ein bislang unbekanntes Fahrzeug links neben dem Ford im Rahmen eines Parkvorganges die Fahrerseite erheblich beschädigt haben. Der Sachschaden wurde auf über 7000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet habe oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Das Polizeirevier Weil am Rhein ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 9797 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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