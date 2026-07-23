Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Ohne Licht und Helm, dafür mit Alkohol unterwegs

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23.07.2026, fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Basler Straße in Lörrach gegen 02:45 Uhr ein Zweirad auf, welches ohne Licht unterwegs war. Außerdem trug der Fahrer keinen Helm, weshalb das Mofa angehalten wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnte beim 19-jährigen Fahrer eine Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Eine Blutentnahme in einem Krankenhaus und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr waren die Folge.

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