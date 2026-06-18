Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Brandeinsatz in Leubnitz-Neuostra & Überörtliche Löschhilfe in Lauta

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Dresden (ots)

Brand in Kleingartenanlage Leubnitz-Neuostra - Feuerwehr verhindert größere Ausbreitung

Wann? 18. Juni 2026, seit 21:23 Uhr

Wo? Dohnaer Straße Ecke Spitzwegstraße, Leubnitz-Neuostra

Über den Notruf 112 meldeten mehrere Anrufer der Integrierten Regionalleitstelle Dresden am Abend eine starke Rauchentwicklung sowie Flammenbildung in der Kleingartenanlage "Leubnitz-Neuostra". Bereits auf der Anfahrt war die Rauchsäule für die alarmierten Einsatzkräfte weithin sichtbar. Vor Ort stellten die Feuerwehrleute einen etwa 10 mal 5 Meter großen Holzanbau neben einer Gartenlaube in Massivbauweise fest, der beim Eintreffen bereits in voller Ausdehnung brannte. Während der Lageerkundung waren ein deutlicher Knall sowie das typische Geräusch einer abströmenden Gasflasche wahrnehmbar. Die Einsatzkräfte nahmen deshalb unter Atemschutz und mit entsprechendem Sicherheitsabstand die Brandbekämpfung auf. Aufgrund der angespannten Löschwasserversorgung innerhalb der Kleingartenanlage wurde frühzeitig ein Tanklöschfahrzeug der Stadtteilfeuerwehr Lockwitz nachalarmiert. Mit zwei Strahlrohren gelang es den Einsatzkräften, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Aufgrund der erheblichen Hitzeentwicklung konnte ein Brandüberschlag auf das Dach eines benachbarten Gebäudes jedoch nicht vollständig verhindert werden. Der Brand ist inzwischen gelöscht. Derzeit dauern umfangreiche Nachlöscharbeiten an, um verbliebene Glutnester abzulöschen. Bei den Restlöscharbeiten wurde auch die Gasflasch gefunden und gesichert. Da der Brandrauch überwiegend senkrecht nach oben abzog und nahezu Windstille herrschte, bestand für die Anwohnerinnen und Anwohner keine Gefahr. Im Bereich der Dohnaer Straße, Höhe Spitzwegstraße, kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Im Einsatz befinden sich rund 30 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Striesen und Altstadt, der B-Dienst, der U-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Lockwitz.

Überörtliche Löschhilfe - Spezialkräfte der Feuerwehr Dresden unterstützen bei Großbrand in Lauta

Wann? 18. Juni 2026, seit 21:08 Uhr

Wo? Gewerbegebiet Lauta

Auf Anforderung der örtlichen Einsatzleitung wurden am heutigen Abend Spezialkräfte der Feuerwehr Dresden zur Unterstützung bei einem Großbrand im Gewerbegebiet Lauta alarmiert. Die Einsatzkräfte werden benötigt, um eine großflächige Halle zu belüften, die infolge des Brandereignisses mit Rauchgasen gefüllt ist. Hierfür kommt das Löschunterstützungsfahrzeug LUF 60 der Feuerwehr Dresden zum Einsatz. Das Spezialfahrzeug wurde insbesondere für Einsätze in schwer zugänglichen Bereichen sowie zur Brandbekämpfung und Entrauchung großer Objekte konzipiert. Acht Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen trafen gegen 22:30 Uhr mit einem Löschfahrzeug sowie einem Wechselladerfahrzeug an der Einsatzstelle ein. Sie unterstützen dort die zahlreichen Einsatzkräfte bei den laufenden Maßnahmen zur Brandbekämpfung und Entrauchung.

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