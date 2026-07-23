Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Pflanzendiebstahl vor Gartencenter

Freiburg (ots)

In der Nacht vom Dienstag, 21.07.2026, 18:00 Uhr, auf den Morgen des Mittwoches, 22.07.2026, 08:00 Uhr, kam es vor einem Gartencenter in der Steigmattstraße in Laufenburg zum Diebstahl eines größeren Olivenbaumes. Dieser war vor dem Geschäftseingang abgestellt. Die Polizei geht aufgrund der Größe des Baumes davon aus, dass der Diebstahl und auch der damit verbundene Abtransport evtl. durch mehrere Täter erfolgt sein könnte. Der Diebstahlschaden wird auf ca. 300 Euro beziffert. Der Polizeiposten Laufenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht etwaige Zeuginnen und Zeugen, welche evtl. sachdienliche Hinweise auf die bislang unbekannte Täterschaft geben könnten oder Verdächtiges an der Örtlichkeit wahrgenommen haben. Ebenfalls werden Anwohnerinnen und Anwohner darum gebeten, ihre privaten Videoaufzeichnungen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei zu melden. Der Polizeiposten Laufenburg ist unter den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07763 9288 0 erreichbar. Außerhalb der Bürozeiten ist das Polizeirevier Bad Säckingen unter Tel. 07761 934 0 rund um die Uhr erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell