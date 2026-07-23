Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wyhl: Farbschmiererei an Turn- und Festhalle - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag, 21.07.2026, auf Mittwoch, 22.07.2026, besprühten bislang unbekannte Täter die frisch gestrichene Fassade der Wyhler Turn- und Festhalle mit schwarzer Farbe.

Die Farbschmierereien wurden an der westlichen Gebäudeseite, im Bereich der Tennisplätze, angebracht.

Der Polizeiposten Endingen (Tel.: 07642-9287 0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) rund um die Uhr entgegen.

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