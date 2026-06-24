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Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Sondereinsatz Präsenzkonzept Innenstadt: Polizei kontrolliert Gaststätten und Cafés

Krefeld (ots)

Die Polizei Krefeld hat gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst und dem Ausländeramt am Montag, dem 22. Juni 2026, in der Krefelder Innenstadt von 18 bis 2 Uhr sechs verschiedene Lokalitäten kontrolliert. Hierbei konnten zwei Verstöße gegen die Regelungen zum illegalen Glücksspiel festgestellt werden. Es wurden insgesamt 15 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und zwei Laptops und ein Drucker für illegale Wettbons sowie verschreibungspflichtige Medikamente sichergestellt. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 63 Personen. Drei Personen wurden wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts in Deutschland angezeigt - eine davon vorläufig festgenommen. Die Beamten fertigten zudem eine Strafanzeige wegen Steuerhinterziehung. Auch in Zukunft wird es zu gleichgelagerten Einsätzen von Polizei und Stadt Krefeld kommen.

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Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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