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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Motorrad- und Geschwindigkeitskontrollen der Polizei Cochem

Cochem (ots)

Am Donnerstag, 16. April 2026, führte die Polizeiinspektion Cochem gezielte Geschwindigkeits- und Motorradkontrollen durch. In der Zeit von 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr wurde eine Motorrad- und Geschwindigkeitskontrolle auf der "Panorama" durchgeführt. Dabei handelt es sich um die kurvenreiche B259, zwischen Faid und Cochem, die insbesondere durch Motorradfahrer in der Vergangenheit zum Rasen genutzt wurde. Die Höchstgeschwindigkeit ist für die Zweiräder auf 50km/h reduziert. PKW dürfen höchstens 70km/h fahren. Es wurden insgesamt 31 Verstöße festgestellt. Der schnellste PKW wurde mit 111km/h bei erlaubten 70km/h gemessen. Das schnellste Zweirad wurde mit 106km/h bei erlaubten 50km/h gemessen. Die Raser erwarten nun Bußgelder und Fahrverbote. Des Weiteren wurden Handy und Gurtverstöße festgestellt. Im Einsatz waren Kräfte der Polizeien Cochem, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Adenau und Mayen. Mit Blick auf die Sicherheit im Straßenverkehr werden weitere Kontrollen folgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem
PHK Heiko Steuer

Telefon: 02671 9840

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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