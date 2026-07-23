Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Wohnungseinbrecher kurz nach der Tat festgenommen

Freiburg (ots)

Die Polizei hat am Montag, 20. Juli, einen 23-jährigen Mann festgenommen, der kurz zuvor in eine Wohnung in der Wentzingerstraße in Freiburg eingebrochen war.

Gegen 8 Uhr nutzte der Täter ein offenstehendes Fenster, um in das Zimmer der Geschädigten zu gelangen. Er entwendete mehrere elektronische Geräte und Wertgegenstände. Die Bewohnerin bemerkte den Diebstahl sofort und alarmierte die Polizei.

Im Rahmen der Fahndung stellte die Fahrradgruppe des Polizeipräsidiums Freiburg den Tatverdächtigen in der Engelbergstraße. Er hatte fast das sämtliche Diebesgut bei sich.

Der bereits wegen Eigentumsdelikten polizeibekannte Staatsangehörige aus Guinea wurde noch am Montag einem Haftrichter beim Amtsgericht Freiburg vorgeführt. Dieser ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft an. Der Mann war erst vor wenigen Wochen in einem beschleunigten Verfahren wegen eines anderen Diebstahls zu einer fünfmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden.

oec

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