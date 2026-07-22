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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Skoda-Fahrer flüchtet vor Zoll-Kontrolle - Auto geht in Flammen auf

Freiburg (ots)

Am Montag, 20.07.2026, kam es gegen 21:25 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf der K6582 zwischen Jestetten und Altenburg. Der Skoda brannte, trotz des schnellen Einschreitens der Freiwilligen Feuerwehr, vollständig aus. Der 27-jährige Fahrer blieb unverletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen, besteht ein Zusammenhang mit einer Verfolgungsfahrt, die sich gegen 20:30 Uhr in Konstanz zugetragen hatte. Das gesuchte Fahrzeug konnte gegen 21:10 Uhr am Grenzübergang Bietingen(D) / Thayngen (CH) erneut festgestellt werden. Der Fahrer missachtete die Anhaltezeichen und es kam zu einer erneuten Verfolgungsfahrt durch Schweizer Hoheitsgebiet unter Beteiligung zahlreicher Einsatzkräfte. Im Rahmen der Verfolgung verlor der Skoda Reifenteile, wodurch mehrere unbeteiligte Autos beschädigt wurden. Der Skoda setzte seine Fahrt über den Grenzübergang Rheinau (CH) / Jestetten (D) nach Deutschland auf der Felge fort und geriet zwischen Altenburg und Jestetten aus bislang noch nicht geklärten Gründen in Brand. Der Fahrer konnte nach einer kurzen fußläufigen Flucht durch Mitarbeitende des Schweizer Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit vor Ort vorläufig festgenommen und später an deutsche Polizeikräfte übergeben werden. Dem in der Schweiz lebenden portugiesischen Staatsbürger, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, drohen nun mehrere Strafverfahren.

Meldung des Polizeipräsidiums Konstanz:

POL-KN: (Konstanz) Skoda-Fahrer flüchtet vor Zoll-Kontrolle - Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer (20.07.2026) Konstanz (ots)

Ein junger Mann hat sich am Montagabend durch Flucht mit hoher Geschwindigkeit einer Zollkontrolle entzogen.

Gegen 20.30 Uhr fuhr der 27-Jährige mit einem Skoda auf dem Verbindungsweg von der Hafenstraße in Richtung Wiesenstraße im Bereich des nicht für Kraftfahrzeuge zugelassenen Grenzübergangs, woraufhin Mitarbeitende des Schweizer Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) eine Kontrolle durchführen wollten. Daraufhin wendete der 27-Jährige und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über die Hafenstraße und anschließend die Bodanstraße in Richtung Schnetztor. Dabei überholte er mehrfach rücksichtslos und fuhr auf der Gegenfahrbahn.

Aufgrund der hohen Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer durch das waghalsige Fahrverhalten des Flüchtenden, brach die über die Grenze nacheilende Streife des BAZG die Verfolgung des Mannes schließlich ab.

Nachdem der 27-Jährige etwa eine Stunde später den Grenzübergang Bietingen passierte, konnte er im Rahmen der Fahndung schließlich im Bereich Jestetten durch eine Polizeistreife gestoppt und vorläufig festgenommen werden.

Das Polizeirevier Konstanz hat die Ermittlungen wegen verbotenen Kraftfahrzeugsrennens gegen den 27-Jährigen aufgenommen und bittet Verkehrsteilnehmer, die insbesondere im Bereich der Hafen-/Bodanstraße/Schnetztor durch die Fahrweise des Mannes gefährdet worden sind, sich unter der Tel. 07531 995-2222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal

Polizeipräsidium Konstanz Pressestelle Telefon: 07531 995-3355 Durchwahl: 07531 995-1014 E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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