Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Wertsachen aus Autos entwendet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Nacht von Montag, 20.07.2026, auf Dienstag, 21.07.2026 wurde in der Straße Mittlishardt in Bonndorf aus mindestens zwei unverschlossenen Autos Wertgegenstände entwendet. Der Polizeiposten Bonndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges in der Mittlishardt oder der näheren Umgebung wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoaufzeichnungen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei zu melden. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07703 9325 0 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

TIPP Ihrer Polizei:

Lassen sie keine Wertsachen im Fahrzeug zurück und vergewissern sie sich, dass die Fenster vollständig geschlossen sind und ihr Fahrzeug verschlossen ist.

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