Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch: Zwei Pedelecs aus Tiefgarage gestohlen - weitere Garagen Ziel von Einbruchsversuchen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Dienstag, 21.07.2026, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einer verschlossenen Tiefgarage im Brünnelecker in Umkirch und entwendete daraus zwei Pedelecs. Der Wert der gestohlenen Fahrräder beläuft sich auf rund 7.000 Euro.

Im weiteren Verlauf wurde in eine weitere Tiefgarage eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde dort jedoch nichts entwendet.

Darüber hinaus versuchten die unbekannten Täter, sich gewaltsam Zutritt zu zwei weiteren Tiefgaragen zu verschaffen. Die Aufbruchversuche scheiterten, allerdings entstand an den Garagentoren Sachschaden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise auf die Täterschaft liegen bislang nicht vor.

Der Polizeiposten Bötzingen (Tel. 07663/6053-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können.

Hinweise nimmt außerdem das Polizeirevier Breisach (Tel. 07667/9117-0) rund um die Uhr entgegen.

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