Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen und in U-Haft

Freiburg (ots)

Am 15.07.2026, gegen 03.40 Uhr wurde in eine Gaststätte in der Merianstraße in Freiburg eingebrochen.

Aufmerksame Passanten hatten den Vorgang offenbar bemerkt und umgehend den Polizeinotruf verständigt. Bereits kurze Zeit später trafen die ersten Streifenwagenbesatzungen am Einsatzort ein und konnten den 39-Jährigen noch im Tatobjekt vorläufig festnehmen.

Zu einem Diebstahlschaden kam es nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an der beschädigten Eingangstür ist derzeit noch nicht bekannt.

Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragter Haftbefehl wurde vom Amtsgericht Freiburg antragsgemäß erlassen und in Vollzug gesetzt. Der dringend Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen rumänischen Staatsangehörigen, der in der Vergangenheit wegen Eigentumsdelikten überregional polizeilich in Erscheinung getreten ist.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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