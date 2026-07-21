POL-FR: Rheinfelden: Vegetationsbrand in der Karl-Metzger-Grube
Freiburg (ots)
Am Montag, 20.07.2026, gegen 18.10 Uhr, wurde der Feuerwehr ein kleiner Vegetationsbrand in der Karl-Metzger-Grube mitgeteilt. Aufgrund des Windes breitete sich der Brand rasch auf etwa 200 Quadratmeter aus. Der Brand konnte von der Feuerwehr zügig gelöscht werden. Eine Brandursache ist hier nicht bekannt.
Medienrückfragen bitte an:
Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell