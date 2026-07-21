POL-FR: Rheinfelden: Vegetationsbrand in der Karl-Metzger-Grube

Freiburg (ots) - Am Montag, 20.07.2026, kurz nach 14.00 Uhr, kontrollierte die Polizei in der Bahnhofstraße einen Jugendlichen, welcher mit einem E-Scooter unterwegs war, welcher in Deutschland überhaupt nicht zulassungsfähig ist, da der E-Scooter eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 75 Stundenkilometer aufweist. Ihn erwartet nun unter anderem ein ...

mehr