Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Fußgängerin wird auf Motorhaube von Pkw aufgeladen- Fußgängerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 20.07.2026, gegen 11.20 Uhr, befuhr eine 59-jährige Pkw-Fahrerin die Jacob-Burckhardt-Straße und bog nach rechts in die Markgrafenstraße ein. Im gleichen Moment überquerte an der Fußgängerfurt eine 55-jährige Fußgängerin die Markgrafenstraße. Der Pkw kollidierte mit der Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde auf die Motorhaube aufgeladen und über diese auf die Fahrbahn abgeworfen. Die Fußgängerin sowie die Pkw-Fahrerin wurden leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Beteiligten wollen an den jeweiligen Lichtzeichenanlagen "Grünlicht" gehabt haben.

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