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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Fußgängerin wird auf Motorhaube von Pkw aufgeladen- Fußgängerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 20.07.2026, gegen 11.20 Uhr, befuhr eine 59-jährige Pkw-Fahrerin die Jacob-Burckhardt-Straße und bog nach rechts in die Markgrafenstraße ein. Im gleichen Moment überquerte an der Fußgängerfurt eine 55-jährige Fußgängerin die Markgrafenstraße. Der Pkw kollidierte mit der Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde auf die Motorhaube aufgeladen und über diese auf die Fahrbahn abgeworfen. Die Fußgängerin sowie die Pkw-Fahrerin wurden leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Beteiligten wollen an den jeweiligen Lichtzeichenanlagen "Grünlicht" gehabt haben.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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