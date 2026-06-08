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Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht nach Einbruch Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 05. Juni, 18.15 Uhr, und Samstag, 06. Juni, 06.45 Uhr, in ein Haus an der Dr.-Marie-Elisabeth-Lüders-Straße in Paderborn eingebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Einbrecher beschädigten eine Tür, um in das Gebäude zu gelangen. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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