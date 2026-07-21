Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fußgänger von Motorroller angefahren - Rollerfahrer flüchtet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 20.07.2026, kurz nach 14.00 Uhr, soll ein 15-jähriger Fußgänger von einem Motorroller angefahren worden sein. Der 15-Jährige befand auf dem Gehweg in der Schützenstraße, als er in Höhe eines Parkplatzes eines Lebensmitteldiscounter, unweit der Brühlstraße, von einem auf dem Gehweg fahrenden Motorroller angefahren wurde. Der 15-Jährige stürzte auf den Gehweg und verletzte sich leicht. Der Motorroller, besetzt mit zwei Personen, fuhr weiter. Der Rettungsdienst brachte den 15-Jährigen in ein Krankenhaus.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche Hinweise auf den Motorroller geben können. Markant an dem Roller sei ein Bild eines roten chinesischen Drache, welcher auf der rechten Fahrzeugseite angebracht sei. Zudem könnte der Motorroller mit einer getunten Auspuffanlage versehen sein.

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