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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Schliengen: Motorradfahrer kommt von Landstraße ab - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 19.07.2026, gegen 17.40 Uhr, kam ein 29-jähriger Motorradfahrer von der der Landstraße 132 ab.

Der Motorradfahrer befuhr die Landstraße von der St. Johannis Breite kommend in Richtung Schallsingen, als er in einer Kurve nach links von der Fahrbahn abkam und im Bankett stürzte. Mit leichten Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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