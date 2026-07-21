Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mehrere Fahrräder aus Keller entwendet

Freiburg (ots)

Am Montag, 20.07.2026, kurz nach 23.00 Uhr, nahmen mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Bei den Gärten" in Friedlingen laute Geräusche aus dem Keller wahr. Bei einer Nachschau konnte eine unbekannte männliche Person festgestellt werden, welche gerade mit einem Fahrrad aus dem Keller kam. Ein Bewohner nahm die Verfolgung des flüchteten Unbekannten, welcher das Fahrrad aus dem Keller immer noch dabeihatte, auf und bemerkte vor dem Haus einen zweiten unbekannten Mann mit einem Fahrrad, der zusammen mit dem anderen Mann und den Fahrrädern in Richtung eines Drogeriemarktes flüchtete. Auf der Flucht ließen die Unbekannten ein Fahrrad zurück. Eine Fahndung nach den beiden Unbekannten verlief ohne Erfolg. Bei einer Nachschau konnte in dem Kellerräumlichkeiten ein weiteres Fahrrad festgestellt werden, welches von einem der Unbekannten mutmaßlich zum Abtransport bereitgestellt wurde.

Auch am Montag, in dem Zeitraum zwischen 21.00 Uhr bis 22.00 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft an einem Mehrfamilienhaus in der Geffelbachstraße eine Hauseingangstür auf und entwendete aus dem Keller zwei Fahrräder. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 2.300 Euro geschätzt.

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