Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch-Kappel: Polizei sucht geschädigten Fahrzeughalter

Freiburg (ots)

Ein Besucher des Kappler Dorffestes hatte am Sonntagnachmittag, 19.07.2026 seinen Pkw auf dem dortigen Wiesenparkplatz abgestellt. Als er das Fest zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr wieder verließ, fuhr er sein Auto zwischen zwei Fahrzeugen durch, die links und rechts von ihm parkten. Bei diesem Durchfahren könnte es nach jetzigen Erkenntnissen mutmaßlich zu einer Berührung mit einem der abgestellten Fahrzeuge gekommen sein. Der Verursacher bemerkte den Vorfall erst nachträglich und meldete sich pflichtbewusst bei der Polizei. Nach seinen Angaben könnte es sich bei dem eventuell geschädigten Auto um ein etwas größeres, bronzefarbenes Fahrzeug handeln. Nähere Informationen zum Hersteller, Modell oder dem Kennzeichen liegen bislang nicht vor.

Der Polizeiposten Lenzkirch bittet den Halter des bronzefarbenen Pkw, der zur genannten Zeit auf dem Wiesenparkplatz stand, sich unter Tel. 07653/96439-0, oder dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, zu melden.

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