Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Flächenbrand

Freiburg (ots)

Am Montag, 20.07.2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr gegen 16.00 Uhr zu einem Flächenbrand am Fußweg an der Wutach, unterhalb der Autobahnbrücke, alarmiert. Den Einsatzkräften gelang es, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Eine Fläche von etwa 20 m² wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt. Hinweise auf eine strafbare Handlung liegen derzeit nicht vor.

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