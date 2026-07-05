Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrollen

Edenkoben (ots)

Im Rahmen mehrerer Verkehrskontrollen mit unterschiedlichen Schwerpunkten ahndeten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Edenkoben am Samstag (04.07.2026) zahlreiche Verkehrsverstöße.

Bei einer Kontrolle landwirtschaftlicher Fahrzeuge zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr mussten zwei Fahrzeuge beanstandet werden. Einem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, da er die Ladung auf einem Anhänger vollständig ungesichert transportierte. Bei einem weiteren Anhänger stellten die Beamten unterschiedliche Reifengrößen auf einer Achse fest. Gegen beide Fahrzeugführer wurde jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Zwischen 19:10 Uhr und 19:40 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte in der Bahnhofstraße in Edenkoben zudem zwei E-Scooter-Fahrer. An den Fahrzeugen wurden ein abgelaufenes beziehungsweise ein fehlendes Versicherungskennzeichen festgestellt. Den 27 und 45 Jahre alten Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Darüber hinaus müssen sie sich in einem Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Weiterhin wurden zwei Fahrzeugführer festgestellt, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten. Sie müssen mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einem Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg rechnen.

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