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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jugendliche bedroht und beleidigt Polizeibeamte

A65 bei Kandel (ots)

Verkehrsteilnehmer meldeten am Samstagabend, kurz vor 0 Uhr eine weibliche Person hinter der Leitschutzplanke der A65 bei Kandel-Mitte. Vor Ort konnten die Beamten eine amtsbekannte 17-Jährige feststellen, die sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und mehrmals versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Während der Fesselung leistete die Jugendliche Widerstand, bedrohte die Beamten mit einer mitgeführten Rasierklinge und beleidigte diese fortlaufend. Aufgrund ihres Zustandes wurde die Beschuldigte im Anschluss in eine psychiatrische Fachklinik überführt. Alle Beteiligten blieben während des Einsatzes unverletzt. Auf die 17-Jährige kommen nun mehrere Strafverfahren u.a. wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung sowie Beleidigung zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
L. Wolff
Telefon: 07271-9221-0

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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