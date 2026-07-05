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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vom Gurtverstoß zur Strafanzeige

A65 bei Kandel (ots)

Am Samstag, den 04.07.26 kontrollierte die Polizei auf der A65 bei Kandel kurz nach 12 Uhr einen Pkw, dessen Fahrer nicht angeschnallt war. Bei dem 65-jährigen Mann stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest, weshalb im Anschluss ein Alkoholvortest durchgeführt wurde. Dieser ergab 0,87 Promille. Während der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Mann bereits seit 2024 keine Fahrerlaubnis mehr besitzt. Neben einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich der Fahrer aufgrund der Fahrt unter Alkoholeinfluss auch in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren gem. §24a des Straßenverkehrsgesetzes verantworten. Zudem muss er die anfallenden Kosten für das Abschleppen seines Autos tragen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
L. Wolff
Telefon: 07271-9221-0

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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