Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen - Lkr. Rottweil)Straßenverkehrsgefährdung durch Sportwagen - Zeugenaufruf (04.07.2026)

Deißlingen (ots)

Am Samstagmorgen kam es gegen 09.20 Uhr auf der Autobahn A81 zwischen den Anschlussstellen Villingen und Rottweil in Richtung Stuttgart zu gefährlichen Fahrmanövern. Zur Klärung der Vorgänge benötigt die Polizei weitere Hinweise. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein roter Ferrari mit schweizerischer Zulassung anderen Fahrzeugen dicht auf und nötigte diese mittels der Lichthupe. Weiterhin wurden Fahrzeuge rechts überholt, um danach vor diesen knapp wieder einzuscheren, was zu Gefahrenbremsungen führte. Der Autobahnpolizei Zimmern o.R. gelang es, den Ferrari zu stoppen und entsprechende Maßnahmen gegen den Fahrer einzuleiten. Wem der rote Ferrari am Samstagmorgen ebenfalls auffiel bzw. wer durch die Fahrweise gefährdet wurde, wird gebeten sich mit der Autobahnpolizei unter 0741/348790 in Verbindung zu setzen.

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