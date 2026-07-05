POL-PDLD: Heckscheibe eingeschlagen, Zeugen gesucht
Gossersweiler-Stein (ots)
Im Zeitraum vom 03.07.2026, 19.00 Uhr - 04.07.2026, 10.00 Uhr wurde in der Straße " Am Kaiserbach" die Heckscheibe eines geparkten VW Touran durch unbekannten Täter eingeschlagen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-9334-0 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen
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Pi Bad Bergzabern
Telefon: 06341-287-0
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