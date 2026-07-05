POL-PDLD: Unfallflucht
Wörth (ots)
Am Freitag, den 03.07.26, kam es im Zeitraum von 10 Uhr bis 20:30 Uhr in der Königsstraße in Wörth zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Pkw streifte einen in Höhe der Hausnummer 9 geparkten Hyundai und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle.
Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich telefonisch unter der 07271/92210 oder per Mail an piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
L. Wolff
Telefon: 07271-9221-0
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