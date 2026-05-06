Feuerwehr Beverungen

FW Beverungen: Maschinisten-Lehrgang erfolgreich abgeschlossen

Praxisprüfung mit anspruchsvoller Wasserförderung

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Beverungen (ots)

Zwölf Teilnehmer der Feuerwehr Beverungen haben den aktuellen Maschinisten-Lehrgang erfolgreich abgeschlossen. Sie stehen künftig für eine zentrale Aufgabe im Einsatzdienst zur Verfügung.

Im Rahmen der Ausbildung wurden sowohl theoretische als auch praktische Inhalte vermittelt. Zu den Schwerpunkten zählten die Grundlagen der Straßenverkehrsordnung (StVO) und der Unfallverhütungsvorschriften (UVV) sowie insbesondere die Feuerlöschkreiselpumpen mit ihrem Aufbau, ihrer Funktion und ihrer sicheren Bedienung. Auch die Berechnung der Löschwasserförderung war Bestandteil des Lehrgangs. Ergänzend wurden weitere kraftbetriebene Geräte wie Stromerzeuger, Tauchpumpen und Wasserstrahlpumpen behandelt. Darüber hinaus standen die Pflege und Betankung der Geräte sowie spezielle Einsatzszenarien, etwa im Bereich Waldbrand, "Pump and Roll" und der Einsatz von Löschwasserbehältern, auf dem Ausbildungsplan.

Nach einer erfolgreichen theoretischen Prüfung folgte als praktischer Abschluss eine anspruchsvolle Übung zur Wasserförderung über lange Wegstrecke. Hierbei wurde eine rund 450 Meter lange Schlauchleitung von der Bever bis in ein Waldgebiet verlegt. Über einen Höhenunterschied von etwa 90 Metern wurde das Wasser mithilfe von insgesamt vier Pumpen gefördert. Diese realitätsnahe Einsatzlage wurde von allen Teilnehmern erfolgreich bewältigt.

Als Kreisausbilder begleiteten Ingolf Menke und Moritz Menke den Lehrgang. Unterstützung erhielten sie von den Ausbildern Alexander Dierkes und David Rose von der Löschgruppe Dalhausen. Für ihren engagierten und ehrenamtlichen Einsatz bedankt sich die Feuerwehr Beverungen herzlich.

Die erfolgreichen Teilnehmer:

Löschgruppe Dalhausen: Thomas Bulla, Milan Hrnjak, Leon Vössing

Löschgruppe Haarbrück:

Fabian Bobbert

Löschgruppe Herstelle:

Robin Erfurth, Felix Krieger, Florian Krieger

Löschgruppe Tietelsen:

Ansgar Behler, Christoph Böddeker, Nils Fischer, Lennard Güthoff

Löschgruppe Würgassen:

Hannes Kayser

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs verfügt die Feuerwehr Beverungen über weitere qualifizierte Maschinisten, die im Einsatzfall eine entscheidende Rolle für die Wasserversorgung und den sicheren Betrieb der Technik übernehmen werden.

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