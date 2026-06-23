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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau - Versuchter Einbruch in Fischerhütte

Lichtenau (ots)

Zwischen Sonntagmittag und Montagabend versuchten bislang unbekannte Täter in ein Lichtenauer Vereinsheim einzubrechen. An der Fischerhütte im Ortsteil Grauelsbaum soll zuerst ein Rollladen vor einem Fenster hochgeschoben worden sein, bevor die unbekannten Täter versucht haben sollen, sich durch ein Fenster Zutritt zu verschaffen. Offenbar gelang es den mutmaßlichen Einbrechern nicht, das Fenster für einen Einstieg weit genug zu öffnen. Ein Diebstahlschaden ist bislang nicht bekannt. Sollten Sie zwischen Sonntag 12:00 Uhr und Montag 19:45 Uhr Beobachtungen im Bereich der Fischerhütte gemacht haben, nehmen Sie bitte unter der Nummer 07223 99097-0 Kontakt mit dem Polizeirevier Bühl auf.

/lh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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