Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau - Versuchter Einbruch in Fischerhütte

Lichtenau (ots)

Zwischen Sonntagmittag und Montagabend versuchten bislang unbekannte Täter in ein Lichtenauer Vereinsheim einzubrechen. An der Fischerhütte im Ortsteil Grauelsbaum soll zuerst ein Rollladen vor einem Fenster hochgeschoben worden sein, bevor die unbekannten Täter versucht haben sollen, sich durch ein Fenster Zutritt zu verschaffen. Offenbar gelang es den mutmaßlichen Einbrechern nicht, das Fenster für einen Einstieg weit genug zu öffnen. Ein Diebstahlschaden ist bislang nicht bekannt. Sollten Sie zwischen Sonntag 12:00 Uhr und Montag 19:45 Uhr Beobachtungen im Bereich der Fischerhütte gemacht haben, nehmen Sie bitte unter der Nummer 07223 99097-0 Kontakt mit dem Polizeirevier Bühl auf.

/lh

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