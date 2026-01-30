PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Spatenstich für neues Verwaltungsgebäude in Wittenburg

Schwerin (ots)

Bauminister Christian Pegel wird am Montag mit Bürgermeister Christian Greger den ersten Spatenstich für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes in Wittenburg setzen.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Montag, 2. Februar 2026, 12 Uhr

Ort: Am Markt 1, 19243 Wittenburg

Der Verwaltungsstandort Neue Mitte wird in unmittelbarer Nähe des historischen Demmler-Rathauses am Wittenburger Markt entstehen. Das Gebäude wird Räume für die Stadtverwaltung, die städtische Wohnungsgesellschaft, für das Archiv sowie ein Bistro/Café bieten. Die Gesamtkosten liegen bei rund 17 Millionen Euro, wobei rund 12,3 Millionen Euro aus Städtebaufördermitteln von Bund, Land und Stadt zum Einsatz kommen. Die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen.

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:02

    IM-MV: Landesweite Beflaggung zum Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus

    Schwerin (ots) - Am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus (27. Januar) wird auch in Mecklenburg-Vorpommern landesweit an öffentlichen Gebäuden beflaggt. Das Land erinnert damit an die Millionen Menschen, die während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft entrechtet, verfolgt und ermordet wurden. "Der 27. Januar mahnt uns, die Erinnerung an die Opfer ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 14:02

    IM-MV: Innenministerium setzt Neuaufstellung der polizeilichen IT-Infrastruktur konsequent fort

    Schwerin (ots) - Nach dem Cyberangriff auf einen von der Landespolizei genutzten Server treibt das Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern die vollständige Neuaufstellung der mobilen IT-Ausstattung der Polizei mit hoher Priorität voran. Der Vorfall wurde unmittelbar nach seinem Bekanntwerden technisch bewertet. Aus Sicherheitsgründen wurden die betroffenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren