IM-MV: Presseeinladung: Spatenstich für neues Verwaltungsgebäude in Wittenburg

Bauminister Christian Pegel wird am Montag mit Bürgermeister Christian Greger den ersten Spatenstich für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes in Wittenburg setzen.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Montag, 2. Februar 2026, 12 Uhr

Ort: Am Markt 1, 19243 Wittenburg

Der Verwaltungsstandort Neue Mitte wird in unmittelbarer Nähe des historischen Demmler-Rathauses am Wittenburger Markt entstehen. Das Gebäude wird Räume für die Stadtverwaltung, die städtische Wohnungsgesellschaft, für das Archiv sowie ein Bistro/Café bieten. Die Gesamtkosten liegen bei rund 17 Millionen Euro, wobei rund 12,3 Millionen Euro aus Städtebaufördermitteln von Bund, Land und Stadt zum Einsatz kommen. Die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen.

