Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Polizei ermittelt

Rust (ots)

Nach einem Vorfall am Samstagnachmittag in einem Erlebnisbad in Rust hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen zwei minderjährige Mädchen während ihres Aufenthalts in einem Schwimmbecken zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr von einem zunächst unbekannten Mann unter Wasser unsittlich berührt worden sein. Die beiden Kinder wandten sich anschließend an eine erziehungsberechtigte Person, die wiederum Mitarbeiter des Bades informierte.

Durch das Zusammenwirken der Badmitarbeiter und der hinzugezogenen Polizeikräfte konnte ein mutmaßlicher Tatverdächtiger vor Ort identifiziert werden. Der 24-Jährige wurde zur weiteren Sachverhaltsaufklärung zum Polizeirevier Lahr gebracht und dort erkennungsdienstlich behandelt.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei geführt. Unter anderem werden die im Bad vorhandenen Videoaufzeichnungen ausgewertet.

Die beiden betroffenen Mädchen blieben unverletzt.

/ya

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