POL-OG: Ettenheim - Auto auf Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht
Ettenheim (ots)
Am vergangenen Freitag wurde auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Tullastraße in Ettenheim ein Auto beschädigt. Der Unfall zwischen dem geparkten Audi und einem bislang unbekannten Fahrzeug soll sich zwischen 12:20 Uhr und 12:30 Uhr ereignet haben. Der unfallverursachende Wagen soll in einer Höhe von 40 bis 65 Zentimetern Spuren auf dem Audi hinterlassen haben und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt haben. Die Beschädigungen am geparkten Fahrzeug deuten darauf hin, dass das Auto des Unbekannten eine schwarze Stoßstange besitzt. Sollten Sie Angaben zum Unfall machen können, wenden Sie sich bitte unter der Nummer 07822 44695-0 an den Polizeiposten Ettenheim.
/lh
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