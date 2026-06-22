Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Einbruch in Hotel

Baden-Baden (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben zwei bislang unbekannte Täter in ein Hotel in der Vincentistraße eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher gegen 3:20 Uhr durch Aufbrechen einer Bürotür Zutritt zur Rezeption des Hotels und verließen anschließend die Örtlichkeit. Gegen 4 Uhr kehrte das Duo mit einem Sackkarren zurück und entwendete einen Tresor mit Bargeld und verschiedenen Tickets. Die Höhe des Diebstahlschadens wird auf einen Betrag im vierstelligen Bereich beziffert. Auf welche Weise die Täter das Hotel betraten und wieder verließen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlung. Zu den beiden Tätern liegen Personenbeschreibungen vor. Einer der mutmaßlichen Einbrecher soll eine rote Schildmütze, eine Atemschutzmaske, eine dunkelblaue Jacke, eine blaue Jogginghose sowie weiße Sportschuhe und graue Handschuhe getragen haben. Der zweite Tatverdächtige soll mit einer blauen Schildmütze, einem grau-schwarzen Schlauchschal vor Mund und Nase sowie einer blauen Jacke der Marke "Adidas" bekleidet gewesen sein. Zudem soll er eine kurze schwarze Hose, schwarze Sportschuhe und graue Handschuhe getragen haben. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Baden-Baden aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 beim Polizeirevier Baden-Baden zu melden.

/jg

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