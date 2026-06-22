Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier/A5 - Zwei schwere Verkehrsunfälle auf der Nordfahrbahn fordern zwei Todesopfer - 2. Nachtragsmeldung

Appenweier (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein 44 Jahre alter Fahrer eines Volvo kurz nach 12 Uhr in das Heck eines auf dem linken Fahrstreifen am Stauende stehenden Citroen mit Schweizer Zulassung gefahren sein. Ob möglicherweise die nicht angepasste Geschwindigkeit des Mannes ursächlich für den Unfall war, ist Gegenstand der aktuell andauernden Ermittlungen der Beamten der Verkehrspolizei. Um diese und weitere Fragen zu klären, wurde auch ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallgeschehens beauftragt. Der Kleinwagen wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davorstehenden Pkw geschleudert, wodurch schlussendlich insgesamt fünf Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen wurden. Für die zwei im Citroen befindlichen 17 und 23 Jahre alten Schweizer Staatsbürgerinnen kam jede Hilfe zu spät. Darüber hinaus wurden sowohl der mutmaßliche Unfallverursacher, als auch zwei weitere Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. Die Beamten der Verkehrspolizei Baden-Baden bilanzierten einen Gesamtschaden von rund 130.000 Euro.

Hinweis: Entgegen der Erstmeldung handelte es sich bei dem Fahrzeug, indem sich die zwei Frauen befanden, nicht um einen Smart, sondern um einen Citroen Kleinwagen.

/ya

Ursprungsmeldung vom 21.06.2026, 11:08 Uhr

Appenweier/A5 - Zwei schwere Verkehrsunfälle auf der Nordfahrbahn fordern zwei Todesopfer - Nachtragsmeldung

Appenweier Nachtragsmeldung:

Die im Zusammenhang mit dem nachstehend beschriebenen Unfallgeschehen eingerichtete Vollsperrung der Nordfahrbahn im Bereich der Anschlussstelle Appenweier wurde aufgehoben. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten sowie die polizeilichen Maßnahmen vor Ort wurden beendet.

/EDR

Ursprungsmeldung vom 20.06.2026, 15:27 Uhr:

POL-OG: Appenweier/A5 - Zwei schwere Verkehrsunfälle auf der Nordfahrbahn fordern zwei Todesopfer

Appenweier Zwei schwere Verkehrsunfälle auf der Nordfahrbahn der A5 bei Appenweier haben am Samstagmittag ein Großaufgebot von Rettungs- und Einsatzkräften auf den Plan gerufen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es kurz nach 11.30 Uhr auf der Nordfahrbahn der A5 in Höhe der Autobahnraststätte Renchtal im Zuge eines Fahrstreifenwechsels vom mittleren auf den linken Fahrstreifen zu einer seitlichen Kollision zwischen zwei Pkw. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit verloren beide Fahrzeugführer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und kamen schließlich auf der Fahrbahn zum Stillstand. Einer der Unfallbeteiligten wurde hierbei schwer verletzt.

Die infolge des ersten Unfalls plötzlich auf der Fahrbahn befindlichen Hindernisse zwangen nachfolgende Verkehrsteilnehmer zu starken Bremsmanövern. In diesem Zusammenhang ereignete sich auf Höhe der Anschlussstelle Appenweier ein weiterer schwerer Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen. Während die Insassen von vier der fünf beteiligten Pkw nach aktuellem Stand unverletzt blieben, kam für zwei Frauen in einem Smart jede Hilfe zu spät. Sie erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Die Nordfahrbahn der A5 ist derzeit im Bereich der Anschlussstelle Appenweier vollständig gesperrt. Aufgrund der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten ist noch für mehrere Stunden mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Baden-Baden haben die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Der entstandene Gesamtsachschaden wird derzeit auf über 100.000 Euro geschätzt.

/ya

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