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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lauf - Gestohlener Gullideckel - Zeugen gesucht

Lauf (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben bislang unbekannte Täter in einer Kurve des Schafgartenwegs in Lauf einen Gullideckel aus der Fahrbahn entnommen. Die Unbekannten sollen die Schachtabdeckung gegen 1:30 Uhr entwendet und anschließend in den Laufbach geworfen haben, wodurch er beschädigt wurde. Die Schachtöffnung befindet sich in einer Kurve außerhalb des Lichtkegels von Straßenlaternen und besonders beim Überfahren mit einem Fahrzeug wäre mit erheblichen Beschädigungen zu rechnen. Die Polizei ermittelt daher wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Personen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden unter der Nummer 07841 7066-0 um Kontaktaufnahme mit dem Polizeirevier Achern/Oberkirch gebeten.

/lh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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