Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lauf - Gestohlener Gullideckel - Zeugen gesucht

Lauf (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben bislang unbekannte Täter in einer Kurve des Schafgartenwegs in Lauf einen Gullideckel aus der Fahrbahn entnommen. Die Unbekannten sollen die Schachtabdeckung gegen 1:30 Uhr entwendet und anschließend in den Laufbach geworfen haben, wodurch er beschädigt wurde. Die Schachtöffnung befindet sich in einer Kurve außerhalb des Lichtkegels von Straßenlaternen und besonders beim Überfahren mit einem Fahrzeug wäre mit erheblichen Beschädigungen zu rechnen. Die Polizei ermittelt daher wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Personen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden unter der Nummer 07841 7066-0 um Kontaktaufnahme mit dem Polizeirevier Achern/Oberkirch gebeten.

/lh

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