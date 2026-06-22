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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - "Bitte folgen" - Polizeipräsidium Offenburg startet auf Instagram und WhatsApp

Mittelbaden (ots)

Von aktuellen Warnungen über Fahndungen und Infos zu Einsätzen bis hin zu besonderen Einblicken hinter die Kulissen: Das Polizeipräsidium Offenburg erweitert die Präsenz in den sozialen Medien. Das bisherige Angebot auf X und Facebook wird ab sofort mit eigenen Kanälen auf Instagram und WhatsApp ergänzt. Wichtige Hinweise sollen so künftig noch breiter gestreut werden und die Bevölkerung in der Region auf direktem Weg erreichen - verlässlich, schnell und transparent. Während der WhatsApp-Kanal vor allem für die Verbreitung von Eilmeldungen und aktuellen Warnhinweisen genutzt wird, bietet der Instagram-Account zusätzliche Einblicke in den Polizeialltag. Hier gibt es Platz, um wichtige Themen ausführlicher zu beleuchten. Für aktuelle Informationen des Polizeipräsidiums Offenburg "bitte folgen" - für mehr Sicherheit in Baden-Baden, dem Ortenaukreis und dem Landkreis Rastatt.

Instagram: polizei.bw.offenburg https://www.instagram.com/polizei.bw.offenburg

WhatsApp: Polizei BW Offenburg https://whatsapp.com/channel/0029VbC75iV0QeabfvMxWT1t

*ma *ml *al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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