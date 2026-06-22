Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Leichtverletzt - Nachtragsmeldung

Baden-Baden (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag geriet in Baden-Baden aus bislang ungeklärter Ursache eine Gemeinschaftsunterkunft in Vollbrand. Das Feuer soll gegen 3:30 Uhr ausgebrochen sein und verursachte einen Sachschaden von mindestens 200.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. In den Fokus der Ermittler geriet hierbei eine Frau, die sich trotz Hausverbot in einem Zimmer aufgehalten haben soll. In der Vergangenheit soll es zwischen ihr und dem eigentlichen Bewohner der Unterkunft bereits zu Auseinandersetzungen gekommen sein. Der Mann befand sich zum Zeitpunkt des Brandes allerdings nicht den Wohnräumen. Die Unterkunft ist derzeit nicht bewohnbar. /lh

POL-OG: Baden-Baden - Leichtverletzt

Baden-Baden In der Nacht zum Samstag war es in der Gemeinschaftsunterkunft 'Im Rollfeld' zum Ausbruch eines Feuers gekommen. Eine Frau, die nach ersten Informationen der Polizei aktuell ohne festen Wohnsitz ist, wollte gegen 3:35 Uhr ein Zimmer im ersten Stock betreten, wo es nach eigenen Angaben der 28-Jährigen bereits brannte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Frau wurde noch in der Nacht vom Rettungsdienst vorsorglich in die Klinik eingeliefert, konnte diese jedoch am Samstagmorgen wieder verlassen. Weitere 24 Bewohner, die in der Nacht das Containergebäude mit Hilfe der Feuerwehr rechtzeitig verlassen hatten und vom DRK betreut wurden, konnten noch in der Nacht durch die Mitarbeiter der Stadt Baden-Baden anderweitig untergebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

/ks

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