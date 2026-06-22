Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Gaggenau - Zwei schwer verletzte Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen

Baden-Baden, Gaggenau (ots)

Baden-Baden, Gaggenau, Zwei schwer verletzte Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen Am Sonntagabend ereigneten sich im nördlichen Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Offenburg zwei folgeschwere Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Motorradfahrern. Beim ersten Unfall kam gegen 20:20 Uhr ein 31-jähriger Motorradfahrer auf der B500 auf Höhe "Helbingfelsen" aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Gegen 21 Uhr kam es in Gaggenau zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete eine Smart-Fahrerin auf der Kreuzstraße im Einmündungsbereich zur Murgtalstraße offenbar die Vorfahrt eines Motorradfahrers. Infolge der Kollision wurde der 60-jährige Zweiradlenker ebenfalls schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Autofahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und konnte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro. Die Ermittlungen zu den genauen Unfallhergängen dauern an.

/ph

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