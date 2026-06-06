Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Trunkenheitsfahrt

Erfurt (ots)

Am Freitagabend stürzte ein Radfahrer in der Schwedenstraße in Erfurt aus bislang ungeklärter Ursache. Durch einen von Anwohnern verständigten Rettungswagen wurde der Fahrer in der Folge leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die hinzugezogenen Kräfte der Polizei führten einen Atemalkoholtest mit dem Radfahrer durch. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,00 Promille, woraus sich der Anfangsverdacht für das Vorliegen einer Trunkenheitsfahrt ergab. Die Polizei sucht Zeugen, welche die Person fahrenderweise oder das Sturzgeschehen beobachten konnten. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd (Tel.: 0361/5743-23100) unter der Vorgangsnummer 0139709/2026 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell