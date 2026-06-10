POL-RZ: Brand einer Reetdachkate
Ratzeburg (ots)
10.06.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 10.06.2026 - Labenz
Heute Morgen brannte in Labenz im Kreis Herzogtum Lauenburg eine Reetdachkate vollständig ab. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen Zeugen gegen 03.30 Uhr ein Feuer in der Schmiedetwiete in Labenz gemeldet haben. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei brannte die Reetdachkate bereits in voller Ausdehnung. Das Gebäude ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Die Höhe des entstandenen Sachschaden wird auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.
Die Ratzeburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Da auch eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei nach Zeugen. Wer hat heute Morgen rund um die mögliche Brandausbruchszeit verdächtige Personen beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ratzeburg unter der Telefonnummer: 04541/809-0 oder per Email unter Ratzeburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.
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