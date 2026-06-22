Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Mutmaßlicher Dealer vorläufig festgenommen

Lahr (ots)

Eine Kontrolle durch Zivilkräfte der Bundespolizei hatte am Sonntagabend im Königsberger Ring für einen 21 Jahre alten Rollerfahrer strafrechtliche Konsequenzen. Die Ordnungshüter unterzogen den jungen Mann kurz vor 22 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes einer Kontrolle, da an seinem Zweirad kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der 21-Jährige versuchte zunächst, die Flucht zu ergreifen, was jedoch verhindert werden konnte. Im Zuge der anschließenden Kontrolle leistete er massiven Widerstand. Hinzugerufene Kräfte der Verkehrspolizei unterstützten die Bundespolizisten, wodurch es gelang, den Mann zu fixieren. Die Beamten der Bundespolizei erlitten durch die Widerstandshandlungen leichte Verletzungen. Im Zuge der anschließenden Durchsuchung des 21-Jährigen mit deutscher und algerischer Staatsangehörigkeit wurden über 200 Gramm Haschisch, rund 20 Gramm Amphetamin sowie rund 10 Gramm Kokain aufgefunden. Darüber hinaus beschlagnahmten die Ermittler neben einer Pistole und einem Klappmesser zirka 5.500 Euro Bargeld. Die Beamten der Kriminalpolizei haben daraufhin die weiteren Ermittlungen wegen des mutmaßlichen Handels mit Betäubungsmitteln übernommen. Eine Durchsuchung der Wohnung des Festgenommenen brachte keine weiteren Beweismittel ans Licht. Der 21-Jährige wurde am heutigen Montagmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg einem Haftrichter beim Amtsgericht Offenburg vorgeführt. Dieser hat Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln erlassen. Der Mann wurde daraufhin in die Justizvollzugsanstalt Offenburg gebracht.

/ya

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