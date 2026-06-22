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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mit Kettentrick erfolgreich

Offenburg (ots)

Opfer eines Trickdiebstahls wurde am Samstag gegen 13:30 Uhr eine 81-jährige Passantin in der Zeller Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Seniorin von einer bislang noch unbekannten Frau angesprochen, die nach dem Weg zum Krankenhaus fragte. Nachdem die 81-Jährige der Fremden den Weg beschrieben hatte, bedankte sich diese mit einer Umarmung. Dabei soll die Tatverdächtige versucht haben den Verschluss der von der Seniorin getragenen goldenen Halskette zu öffnen und reißte ihr diese dann schließlich vom Hals. Zeitgleich übergab die Unbekannte der Geschädigten ein Modeschmuckstück mit den Worten "Gruß von Mama". Die Tatverdächtige wird als etwa 50 Jahre alt, rund 160 Zentimeter groß und von korpulenter Statur beschrieben. Sie hatte einen dunklen Hautteint, schwarze Haare und war auffallend stark geschminkt. Zur Tatzeit trug sie ein Kleid und sprach nur wenig Deutsch. Nach der Tat stieg die Frau in einen grauen oder beigefarbenen Kleinwagen mit deutschem Kennzeichen, dessen Buchstabenkombination mit "SP" oder "SPR" begann. Das Fahrzeug wurde von einem bislang unbekannten Mann geführt. Mögliche Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2820. /jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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