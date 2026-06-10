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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: RÜCKNAHME der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 72-Jährigen aus Kirchhatten

Delmenhorst (ots)

Im Rahmen einer erneut intensivierten Suche am Tweelbäker See in Oldenburg wurde der Vermisste am heutigen Tag tot aufgefunden.

Zuvor waren bereits umfangreiche Suchmaßnahmen im Bereich des Sees sowie des näheren Ufers durchgeführt worden.

Die Ermittlungen zu den Todesumständen dauern an. Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich bislang nicht ergeben.

Mit der Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung entfällt die Grundlage für die weitere Veröffentlichung personenbezogener Daten und Lichtbilder des Verstorbenen.

Die Polizei bittet daher alle Medien, das im Rahmen der Fahndung veröffentlichte Bildmaterial zu löschen sowie eine weitere Verbreitung der Fotos und personenbezogenen Daten zu unterlassen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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