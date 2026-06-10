Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 211 in Ovelgönne

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 211 in Ovelgönne sind am Dienstag, 09. Juni 2026, gegen 14:05 Uhr, drei Personen leicht verletzt worden. Es entstand hoher Sachschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Mann mit einem Toyota die Bundesstraße 211 in Fahrtrichtung Oldenburg. Im Verlauf der Strecke setzte er zum Überholen mehrerer Fahrzeuge an. Dabei übersah er einen vorausfahrenden VW-Transporter, dessen 27-jähriger Fahrer aus Bremen-Vegesack bereits den Fahrtrichtungsanzeiger gesetzt hatte und nach links abbiegen wollte.

In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem überholenden Toyota und dem abbiegenden Transporter. Durch die Wucht der Kollision wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleudert und kamen in einem wasserführenden Graben zum Stillstand.

Der 21-jährige Fahrer des Toyota, sein ebenfalls 21 Jahre alter Beifahrer sowie der 27-jährige Fahrer des VW-Transporters erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 90.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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