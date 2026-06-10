Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Zeugen nach Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Emstek gesucht

Delmenhorst (ots)

Auf der Autobahn 29 in Emstek ist am Mittwoch, 10. Juni 2026, der Fahrer eines Sattelzuges von der Fahrbahn abgekommen. Nach dem Unfall setzte er seine Fahrt fort und entfernte sich vom Unfallort. Die Autobahnpolizei sucht Zeugen.

Der bislang unbekannte Fahrer war zwischen 07:10 und 07:15 Uhr mit einem Sattelzug auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn 29 in Richtung des Dreiecks Ahlhorn unterwegs. Kurz vor dem Dreieck kam er nach links von der Fahrbahn ab und wühlte den Grünstreifen an der Mittelschutzplanke auf einer Länge von ungefähr 50 Metern auf. Anschließend stoppte er kurz auf dem Seitenstreifen, setzte seine Fahrt anschließend aber fort. Der linke Fahrtstreifen musste gereinigt, der Grünstreifen in instand gesetzt werden.

Wer den Unfall beobachtet hat und möglicherweise Angaben zum Verursacher machen kann, wird gebeten, sich unter 04435/9316- 115 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

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