Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Garage eines Einfamilienhauses in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstag, 09. Juni 2026, gegen 18:30 Uhr, in die freistehende Garage eines Einfamilienhauses in der Straße Bargup in Ganderkesee eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich drei bislang unbekannte Personen, bei denen es sich möglicherweise um Kinder handelt, Zutritt zu der Garage. Dort beschädigten sie durch Steinwürfe mehrere Fensterscheiben und entwendeten anschließend Diebesgut.

Der entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Ganderkesee hat die Ermittlungen wegen Einbruchdiebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den beteiligten Personen geben können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße Bargup gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04222/94695-0 zu melden.

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