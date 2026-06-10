Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall zwischen zwei Sattelzügen auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg im Bereich der Gemeinde Emstek

Delmenhorst (ots)

Auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg ist es am Dienstag, 09. Juni 2026, gegen 10:30 Uhr im Bereich der Gemeinde Emstek zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Sattelzügen gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen herrschte aufgrund eines vorausgegangenen Unfallgeschehens stockender Verkehr. Ein 37-jähriger Fahrer eines Sattelzuges musste seine Geschwindigkeit deshalb verkehrsbedingt reduzieren und abbremsen.

Ein nachfolgender 53-jähriger Fahrer eines Sattelzuges erkannte die Verkehrssituation offenbar zu spät und kollidierte mit dem vorausfahrenden Gespann. Um einen noch schwereren Zusammenstoß zu verhindern, wich der 53-Jährige anschließend nach rechts aus. Sein Sattelzug kam schließlich schräg in der Berme zum Stillstand.

Der Sattelzug des 53-Jährigen wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und geborgen werden musste.

Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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