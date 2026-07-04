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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Rollerfahrer flüchtet Kollision mit Poller

Landau (ots)

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall beschäftigte die Polizei in der Nacht auf Samstag, den 04.07.2026. Ein zunächst noch unbekannter Fahrer eines Motorrollers kollidierte beim Versuch in den Südpark am ehemaligen Landesgartenschaugelände einzufahren mit einem Poller und stürzte. Statt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete der Fahrer zu Fuß in den angrenzenden Park. Der beschädigte Roller wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten sichergestellt. Noch in der Nacht stellte sich der verletzte Jugendliche in Begleitung seines Vaters bei der Polizeidienststelle. Im Zuge der Ermittlungen kam eine ganze Reihe von Verstößen ans Licht: Der 16-jährige besaß keine gültige Fahrerlaubnis, an dem Roller des Vaters war ein gestohlenes Kennzeichen angebracht und für das Fahrzeug bestand kein Versicherungsschutz. Der Jugendliche, der bei dem Sturz Schürfwunden an Knien, Händen und Schultern erlitten hatte, musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
C. Jung
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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